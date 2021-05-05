По словам разработчиков, многим фанатам было слишком страшно играть в RE7.

Предстоящий хоррор Resident Evil Village, который выйдет 7 мая, будет не таким страшным, как Resident Evil 7.

Как передает портал Video Games Chronicle, об этом продюсер Resident Evil Village Цуёси Канда заявил в интервью изданию Axios Gaming.

По словам разработчика, студия намеренно пошла на такой шаг, так как прислушалась к мнению поклонников серии.

"В некоторых отзывах о RE7 многие писали, что им было страшно играть. С одной стороны, это именно то, к чему мы стремились. Так что это огромный комплимент для нас. Но в то же время наша цель создать такую игру, в который каждый может почувствовать себя комфортно. Поэтому в RE Village мы снизили кривую напряжения, чтобы игроки не испытывали страх постоянно", – пояснил Канда.

Продюсер RE Village подчеркнул, что при постоянном напряжении игроки могут привыкнуть к страху, поэтому для баланса нужны более спокойные моменты. Так в новой части Resident Evil будет больше открытых пространств, где хватает простора для передвижений.

Также в RE Village страшные отрывки будут чередоваться со спокойными, не давая игрокам привыкнуть к напряженной ситуации.

Напомним, что до 10 мая все желающие могут опробовать 60-минутную бесплатную демоверсию Village на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

Трейлер Resident Evil Village

Действие Resident Evil Village разворачивается спустя несколько лет после событий седьмой части. Главный герой, Итан Уинтерс, вместе со своей женой Мией вернулся к обычной жизни, пытаясь забыть произошедшее в доме семьи Бэйкеров. Но вскоре он встречается с Крисом Редфилдом. Тот убивает Мию, забирает Итана и его дочь с собой. В дороге их автомобиль попадает в аварию, после которой Крис и ребенок исчезают, а Итан оказывается в заснеженной деревне, где и развернется основной сюжет Village.

У главного героя будет пистолет и нож, с помощью которого можно не только драться, но и разбивать стекла, чтобы забрать спрятанные предметы.

В игре также будет торговец, у которого можно приобретать оружие и различные припасы.

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Автор: Сергей Коршунов