Hogwarts Legacy выйдет в 2021 году / фото Warner Bros Games

Дебютный трейлер разработчики представили на трансляции PlayStation 5 Showcase.

Трейлер Hogwarts Legacy

Разработчики также поделились первыми подробностями на официальном сайте игры. 

Первые подробности Hogwarts Legacy

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  • Hogwarts Legacy – это ролевая игра с открытым миром, созданная по мотивам книг о Гарри Поттере.
  • Действие игры будет разворачиваться в 1800-х годах в знаменитой школе чародейства и волшебства – Хогвартсе.
  • Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычной способностью воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить – скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещей магии, которая может уничтожить весь волшебный мир.
  • В Hogwarts Legacy можно будет настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать новые заклинания, открывать новых фантастических зверей, встречать союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.
  • В игре будут как знакомые, так и новые локации, которые можно будет исследовать.

Релиз Hogwarts Legacy состоится в 2021 году. Игра выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.

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Автор: Сергей Коршунов