Hogwarts Legacy выйдет в 2021 году / фото Warner Bros Games
Студия Warner Bros Games анонсировала Hogwarts Legacy – ролевую игру по вселенной "Гарри Поттера".
Дебютный трейлер разработчики представили на трансляции PlayStation 5 Showcase.
Трейлер Hogwarts Legacy
Разработчики также поделились первыми подробностями на официальном сайте игры.
Первые подробности Hogwarts Legacy
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- Hogwarts Legacy – это ролевая игра с открытым миром, созданная по мотивам книг о Гарри Поттере.
- Действие игры будет разворачиваться в 1800-х годах в знаменитой школе чародейства и волшебства – Хогвартсе.
- Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычной способностью воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить – скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещей магии, которая может уничтожить весь волшебный мир.
- В Hogwarts Legacy можно будет настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать новые заклинания, открывать новых фантастических зверей, встречать союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.
- В игре будут как знакомые, так и новые локации, которые можно будет исследовать.
Релиз Hogwarts Legacy состоится в 2021 году. Игра выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.