Анонсирована Hogwarts Legacy – ролевая игра по вселенной "Гарри Поттера" (видео)

Действие игры развернется в 1800-х годах в знаменитой школе чародейства и волшебства.

Студия Warner Bros Games анонсировала Hogwarts Legacy – ролевую игру по вселенной "Гарри Поттера". Дебютный трейлер разработчики представили на трансляции PlayStation 5 Showcase. Трейлер Hogwarts Legacy Разработчики также поделились первыми подробностями на официальном сайте игры. Первые подробности Hogwarts Legacy Читайте такжеОфициально: PlayStation 5 будет стоить $499 Hogwarts Legacy – это ролевая игра с открытым миром, созданная по мотивам книг о Гарри Поттере.

Действие игры будет разворачиваться в 1800-х годах в знаменитой школе чародейства и волшебства – Хогвартсе.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычной способностью воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить – скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещей магии, которая может уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно будет настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать новые заклинания, открывать новых фантастических зверей, встречать союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

В игре будут как знакомые, так и новые локации, которые можно будет исследовать. Релиз Hogwarts Legacy состоится в 2021 году. Игра выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram Автор: Сергей Коршунов

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