Экшн Hitman 3 не выйдет в Steam

Третья часть стелс экшена станет временным эксклюзивом Epic Games Store.

Третья часть стелс-экшена Hitman выйдет в январе 2021 года. Однако на ПК игра станет временным эксклюзивом цифрового магазина Epic Games Store.

Об этом разработчики из IO Interactive сообщили в свежем трейлере Hitman 3.

Трейлер Hitman 3

Разработчики объяснили, что выпускают игру без помощи издателя и поэтому им нужна финансовая поддержка. Сколько именно Epic Games заплатили за временную эксклюзивность не сообщается.

Hitman 3 появится в Steam через год после релиза в Epic Games Store. Кроме того, игра будет доступна как на консолях текущего поколения PlayStation 4 и Xbox One, так и на новом поколении консолей PlayStation 5 и Xbox Series X.

О чем Hitman 3

Hitman 3 – это предстоящий стелс-экшн, который расскажет о знаменитом наемном убийце, известном под именем Агент 47. В начале августа на трансляции State of Play разработчики сообщили, что всю новую трилогию Hitman можно будет пройти в виртуальной реальности на PlayStation 4 и PlayStation 5. Версия игры для PS VR также будет доступна в январе 2021 года.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов