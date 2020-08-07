Дарт Вейдер в VR и кооператив про средневековье - что показали на трансляции State of Play

Во время новой трансляции Sony показала новые игры для PS4, PS VR и PlayStation 5.

В ночь с 6 на 7 августа компания PlayStation провела трансляцию State of Play, на которой рассказала про новые игры от сторонних и независимых разработчиков для PS4, PS VR и для PS5. УНИАН выбрал самые главные анонсы с трансляции.

Полная трансляция State of Play

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Первой игрой на трансляции стал Crash Bandicoot 4: It's About Time. Продолжение легендарного платформера про Крэша уже было анонсировано ранее. Сегодня разработчики поделились новыми подробностями об игре. Создатели показали геймплейные кадры, где можно было увидеть разнообразные локации, бег по стенам, полеты на веревке, скольжение по трубам. Авторы продемонстрировали как будут работать особые квантовые маски – одна, к примеру, дает возможность изменять законы гравитации, другая замедляет время.

Также в четвертой части Crash Bandicoot можно будет менять скины героям и поиграть за злодеев, в числе которых доктор Нео Кортекс.

Геймплей Crash Bandicoot 4: It's About Time

Braid Anniversary Edition

На State of Play официально анонсировали переиздание культового платформера Braid. Обновленная версия с подзаголовком Anniversary Edition выйдет на PS4 в 2021 году.

Трейлер Braid Anniversary Edition

Braid - это смесь платформера и головоломки. По сюжету главный герой по имени Тим пытается спасти принцессу от монстра. Для этого ему нужно отправиться в путешествие по шести фантастическим мирам. особенность игры в том, что здесь можно перематывать время вперед и назад. Эту способность можно использовать для решения головоломок и преодоления препятствий. оригинальная игры вышла в 2008 году. Braid Anniversary Edition получит обновленную графику.

Hood: Outlaws & Legends

Одной из новинок на трансляции стала игра про средневековье - Hood: Outlaws & Legends. Это кооперативный экшн на четверых игроков от издателя Focus Home Interactive. Игра выйдет на PlayStation 5 в 2021 году.

Трейлер Hood: Outlaws & Legends

Hitman VR

Еще на State of Play разработчики рассказали о том, что всю трилогию стелс-экшена Hitman можно будет пройти в виртуальной реальности. Версия игры для VR выйдет в январе 2021 года.

Трейлер Hitman для VR

Vader Immortal VR

На трансляции разработчики назвали дату релиза Vader Immortal VR. В этой игре можно будет сражаться на световых мечах в виртуальной реальности. Игра выйдет на PS VR уже 25 августа.

Трейлер Vader Immortal VR

Второе дополнение для Control

На State of Play было представлено второе дополнение для шутера Control от студии Remedy Entertainment. Новое DLC выйдет 27 и оно добавит в игру Алана Уэйка - героя одноименной игры от Remedy.

Трейлер второго дополнения для Control

Godfall

Во время трансляции разработчики из студии Counterplay Games наконец-то показали геймплей ролевого экшена Godfall, который выйдет на PlayStation 5. Авторы подробно рассказали про оружие и щиты персонаже, а также подчеркнули, что в их игре не будет микротранзакций. Весь контент будет доступен игрокам в день релиза.

Геймплей Godfall

The Pathless

Еще одним новым тайтлом для PS5 стала фантастическая игра от создателей ABZU - The Pathless. В ней нужно исследовать древние руины, решать головоломки и участвовать в сражениях.

Геймплей The Pathless

Aeon Must Die!

Еще одним интересным проектом на презентации стал Aeon Must Die! У игры привлекательный визуальный стиль, динамичные сражения и интригующий сюжет, где будет пять вариантов финала, которые будут зависеть от конкретных действий игрока. Aeon Must Die! выйдет на PlayStation 4 в 2021 году.

Трейлер Aeon Must Die!

Также на State of Play был показан трейлер ММО, в которой нужно коллекционировать монстров - Temtem. Разработчики из студии Young Horses продемонстрировали геймплей адвенчуры Bugsnax для PS5. Платформер Spelunky 2 получил дату релиза. Он выйдет на PS4 этой осенью - 15 сентября.

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