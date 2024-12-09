Epic Games сделала GTA Online для всей семьи.

Epic Games снова расширяет границы вселенной Fortnite, на этот раз с помощью социальной ролевой игры Brick Life, вдохновлённой игровыми серверами в стиле Grand Theft Auto.

В Brick Life 32 игрока смогут одновременно взаимодействовать в огромном LEGO-городе, выбирая себе роли, от курьера до охранника или суши-повара. Можно будет обустраивать дома, посещать различные учреждения, вроде школы магии или клуба на крыше, а также выполнять совместные задания.

По словам разработчиков, Brick Life станет своеобразным "семейным ответом" на ролевые GTA-сервера, о чём намекает и стилизованный под Grand Theft Auto VI постер. Epic Games не скрывает вдохновения классикой жанра.

Кроме того, компания сообщила о переименовании выживача LEGO Fortnite в LEGO Fortnite Odyssey. Теперь название LEGO Fortnite относится к хабу, объединяющему все игровые проекты LEGO внутри Fortnite.

Ранее мы рассказывали о ещё одном режиме для Fortnite, который был создан под вдохновением от Counter-Strike. В игре появятся командные матчи 5 на 5 от первого лица. Пока что режим запустят в тестовом виде.

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