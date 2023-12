В ожидании GTA 6: вспоминаем предыдущие дебютные трейлеры Grand Theft Auto

Ничто не может так резко остановить игровой мир, как трейлер новой части культового криминального боевика Rockstar.

С момента выхода культовой GTA 3 в 2001 году, кузнецы из Rockstar Games одновременно стали одной из самых уважаемых студий в отрасли – и одной из самых скрытных. Rockstar редко делится информацией о своих играх, несмотря на то, что каждый их релиз это событие не только в геймерском сообществе, но и в мире в целом.

Напротив, Rockstar уделяет особое внимание трейлерам, особенно дебютным. По мере того как франшиза криминальных игр стремительно росла, трейлеры Rockstar стали вау-моментами в средствах массовой информации – их смотрят, исследуют и обсуждают более внимательно, чем 99% трейлеров к фильмам и сериалам.

В преддверии дебютного трейлера GTA 6, который покажут уже завтра, мы решили предположить, чего стоит ждать, и собрали дебютные ролики прошлых основных частей серии, начиная с тройки. У нового трейлера почти наверняка будет что-то общее с ними.

Grand Theft Auto 3 (2001)

Трейлер GTA 3 ознаменовал собой дух 2000-х годов – с саундтреком в стиле техно, который будто попал прямиком из "Матрицы". В нем запечатлено несколько ярких моментов, которые станут визитной карточкой серии: высокоскоростные полицейские погони, угоны автомобилей и использование ракетных установок и огнеметов.

По нему сразу становилось понятно, что Либерти-Сити – опасное место.

Grand Theft Auto: Vice City (2002)

Закат и чайки на берегу Ocean Beach. Вечеринки у бассейна на крыше. Неоновые ночи в клубе Малибу – дебют любимого фанатами антигероя Томми Версетти (которого играет Рэй Лиотта из "Славных парней") в его фирменном пастельном костюме.

Дебютный трейлер Vice City получился умиротворяющим и даже спустя 20 лет и в пережатом качестве сочится атмосферой и наполнен приятными басами и эхом синтезаторов "Summer Madness" от Kool & the Gang.

Grand Theft Auto: San Andreas (2004)

Дебютный трейлер San Andreas называется вполне однозначно – "Добро пожаловать в Лос-Сантос". В ролике Rockstar демонстрирует по-настоящему абсурдное количество новых функций: велосипеды, граффити, баскетбольные мини-игры, возможность управлять джетпаком и т.д.

Также в 2004 произошел резкий поворот сюжета, предлагая игрокам окунуться в атмосферу 90-х, а главным героем сделали чернокожего гангстера. В то время, когда в индустрии развлечений редко появлялись небелые герои, это было смелое решение.

Grand Theft Auto: Liberty City Stories (2005)

На фоне успеха первых трех частей Grand Theft Auto на PlayStation 2 и Xbox, Rockstar хотела сделать казалось бы невозможное: перенести тот же опыт на портативную платформу. Этот трейлер был опубликован всего через несколько месяцев после того, как в магазинах появилась PSP. И Liberty City Stories стала достойной демонстрацией впечатляющей графики этого портативного устройства.

80-секундного трейлера, сопровождающийся суровым гитарным треком, спродюсированным Danger Mouse и позже ставшим музыкальной темой игры, было достаточно, чтобы убедить людей купить новую консоль Sony.

Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006)

Меланхолия пронизывает Vice City Stories, приквел к GTA: Vice City (2002). С песней Foreigner "I Want To Know What Love Is", звучащей на фоне трейлера, он убедительно демонстрирует умение Rockstar воссоздавать места и периоды американской истории с ностальгической любовью и заботой.

Grand Theft Auto IV (2008)

Появление Xbox 360 и PlayStation 3 положило начало новой эры в играх. В то же время Rockstar сделала паузу, чтобы перевести дух после того, как за четыре года выпустила три культовые номерные части. Прошло немало времени спустя выхода GTA: San Andreas, и к Rockstar накопилось множество вопросов: сможет ли она оправдать ожидания, возложенные на нее?

Эти вопросы исчезли спустя 60 секунд после просмотра дебютного трейлера GTA 4. Этот трейлер ознаменовал крутой поворот от насмешливого юмора и фарса предыдущих игр в сторону более серьезного авторского подхода. В трейлере главный герой игры, Нико Беллик, ветеран югославской войны, дает обнадеживающую клятву: "Все будет по-другому". Оказывается, "по другому" – было не так уж и плохо.

Grand Theft Auto V (2013)

Настоящий наркотик для игровых масс. Трейлер представил очаровательного главного героя, бывшего профессионального преступника Майкла Де Санта, и одновременно подчеркнул любовь Rockstar к южной Калифорнии – полной каньонов, полей для гольфа, пешеходных троп и извилистых шоссе.

Он рассказывает, что переехал в город, так как хотел уйти на покой и быть примерным семьянином. Однако криминальное прошлое его не отпустило. Учитывая более 90 млн просмотров на YouTube, нельзя отрицать, насколько волнительно было видеть, как Rockstar грандиозно завершает эру PlayStation 3/Xbox 360.