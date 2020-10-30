Новая распродажа продлится до 21 ноября.

В PS Store появились скидки на игры по "Звездным войнам". Экшн Star Wars Jedy Fallen Order и шутер Battlefront II получили скидки до 50%, а цена на новый космический симулятор Star Wars Squadrons была снижена на 25%.

Акция продлится до 3 ноября.

Также в PS Store стартовала новая распродажа под названием "Планета скидок", в которую попали более 330 игр и дополнений. УНИАН выбрал самые интересные предложения.

Скидки в PS Store:

Anthem (издание "легион Рассвета") – 359 грн (скидка 85%)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 189 грн (скидка 80%)

Tekken 7 – 299 грн (скидка 80%)

Watch Dogs 2 (Deluxe Edition) – 449 грн (скидка 75%)

Tom Clancy's The Division – 149 грн (скидка 75%)

Battlefield V – 479 грн (скидка 70%)

Soulcalibur VI – 499 грн (скидка 67%)

Resident Evil 5 – 259 грн (скидка 60%)

Resident Evil 6 – 259 грн (скидка 60%)

GTA 5 Premium Online Edition – 737 грн (скидка 59%)

Red Dead Redemption 2 – 839 грн (скидка 58%)

Mafia II: Definitive Edition – 474 грн (скидка 50%)

Assassin's Creed Origins (Проклятие фараонов) – 324 грн (скидка 50%)

Sekiro: Shadows Die Twice (GOTY Edition) – 1299 грн (скидка 35%)

С полным списком предложений можно ознакомиться на странице акции в PS Store. Распродажа продлится до 21 ноября.

Напомним, в ноябре подписчики PS Plus на PS4 получат ролевой экшн Middle-earth: Shadow of War и метроидванию Hollow Knight: Voidheart Edition. А вот владельцы PS5 в дополнение к этим играм получат по подписке приключенческую игру Bugsnax и большую коллекцию хитов с текущего поколения консолей.

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Автор: Сергей Коршунов