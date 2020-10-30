В PS Store появились скидки на игры по "Звездным войнам". Экшн Star Wars Jedy Fallen Order и шутер Battlefront II получили скидки до 50%, а цена на новый космический симулятор Star Wars Squadrons была снижена на 25%.
Акция продлится до 3 ноября.
Также в PS Store стартовала новая распродажа под названием "Планета скидок", в которую попали более 330 игр и дополнений. УНИАН выбрал самые интересные предложения.
Скидки в PS Store:
- Anthem (издание "легион Рассвета") – 359 грн (скидка 85%)
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 189 грн (скидка 80%)
- Tekken 7 – 299 грн (скидка 80%)
- Watch Dogs 2 (Deluxe Edition) – 449 грн (скидка 75%)
- Tom Clancy's The Division – 149 грн (скидка 75%)
- Battlefield V – 479 грн (скидка 70%)
- Soulcalibur VI – 499 грн (скидка 67%)
- Resident Evil 5 – 259 грн (скидка 60%)
- Resident Evil 6 – 259 грн (скидка 60%)
- GTA 5 Premium Online Edition – 737 грн (скидка 59%)
- Red Dead Redemption 2 – 839 грн (скидка 58%)
- Mafia II: Definitive Edition – 474 грн (скидка 50%)
- Assassin's Creed Origins (Проклятие фараонов) – 324 грн (скидка 50%)
- Sekiro: Shadows Die Twice (GOTY Edition) – 1299 грн (скидка 35%)
С полным списком предложений можно ознакомиться на странице акции в PS Store. Распродажа продлится до 21 ноября.
Напомним, в ноябре подписчики PS Plus на PS4 получат ролевой экшн Middle-earth: Shadow of War и метроидванию Hollow Knight: Voidheart Edition. А вот владельцы PS5 в дополнение к этим играм получат по подписке приключенческую игру Bugsnax и большую коллекцию хитов с текущего поколения консолей.