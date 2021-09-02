Обе игры можно опробовать бесплатно до 6 сентября.

Две игры студии Ubisoft – градостроительный симулятор Anno 1800 и хакерский экшен Watch Dogs: Legion стали временно бесплатными на ПК и консолях PlayStation.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

Трейлер Anno 1800

Anno 1800 можно опробовать до 6 сентября в Epic Games Store и Ubisoft Store. Действия этого градостроительного и экономического симулятора разворачиваются в XIX веке. Игрокам нужно исследовать и обустраивать новые территории, строить большие города, добиваться успехов в торговле, дипломатии и военном деле.

Всем, кому стратегия понравится, смогут приобрести ее со скидкой в 60%.

В свою очередь, бесплатный период в Watch Dogs: Legion пройдет с 3 по 6 сентября. Игра будет доступна не только в Ubisoft Store и Epic Games Store, но также в сервисе Google Stadia и в PS Store на консолях PlayStation. Предзагрузить пробную версию пользователи PS4 и PS5 могут уже сегодня.

Трейлер Watch Dogs: Legion

Сюжет Watch Dogs: Legion разворачивается в Лондоне, где хакерская группировка DedSec ведет борьбу с авторитарным режимом. Одной из особенностей Legion стал огромный выбор персонажей – от водителей и полицейских до врачей, адвокатов, строителей и кулинарных блогеров.

Игрок сможет взламывать телефоны прохожих на улице, чтобы узнать профессию человека и его умения, а потом завербовать его для выполнения заданий.

По окончании бесплатных выходных пользователи смогут приобрести Watch Dogs: Legion в PS Store по скидке в 55%.

Автор: Сергей Коршунов