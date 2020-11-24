Номинант на премию BAFTA в области игр – платформер Cuphead / фото StudioMDHR Entertainment
В польском сервисе цифровой дистрибуции компьютерных игр началась новая еженедельная распродажа. В этот раз в акцию попали качественные инди-проекты, в числе которых Cuphead, Limbo и другие. Получить эти игры со скидкой можно будет до 27 ноября.
Самые интересные предложения в GOG:
- Little Nightmares – $1,50 (скидка 80%);
- Feudal Alloy – $1,89 (скидка 80%);
- Psychonauts – $0,78 (скидка 75%);
- Rogue Legacy – $1,09 (скидка 75%);
- LIMBO – $0,84 (скидка 66%);
- INSIDE – $1,78 (скидка 66%);
- The Red Strings Club – $4,24 (скидка 50%);
- Hob – $3,11 (скидка 50%);
- Cuphead – $9,44 (скидка 25%);
- Another World: 20th Anniversary Edition – $1,98 (скидка 20%);
Ознакомиться с полным списком инди-игр можно на странице распродажи в GOG.
На другой цифровой площадке, в Steam появилось предложение дня со скидкой в 85% на We Happy Few – приключенческую игру, события которой разворачиваются в альтернативной ретрофутуристической Англии 1960-х годов, где быть несчастным – это самое страшное преступление. Акция закончится 25 ноября в 21:00.