Новая акция закончится 27 ноября.

В польском сервисе цифровой дистрибуции компьютерных игр началась новая еженедельная распродажа. В этот раз в акцию попали качественные инди-проекты, в числе которых Cuphead, Limbo и другие. Получить эти игры со скидкой можно будет до 27 ноября.

Самые интересные предложения в GOG:

Little Nightmares – $1,50 (скидка 80%);

Feudal Alloy – $1,89 (скидка 80%);

Psychonauts – $0,78 (скидка 75%);

Rogue Legacy – $1,09 (скидка 75%);

LIMBO – $0,84 (скидка 66%);

INSIDE – $1,78 (скидка 66%);

The Red Strings Club – $4,24 (скидка 50%);

Hob – $3,11 (скидка 50%);

Cuphead – $9,44 (скидка 25%);

Another World: 20th Anniversary Edition – $1,98 (скидка 20%);

Ознакомиться с полным списком инди-игр можно на странице распродажи в GOG.

На другой цифровой площадке, в Steam появилось предложение дня со скидкой в 85% на We Happy Few – приключенческую игру, события которой разворачиваются в альтернативной ретрофутуристической Англии 1960-х годов, где быть несчастным – это самое страшное преступление. Акция закончится 25 ноября в 21:00.

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Автор: Сергей Коршунов