Sony продолжает радовать аудиторию интересными предложениями.

Не успела в PlayStation Store закончиться распродажа в честь черной пятницы, как уже стартовала новая. Она называется "Новогодние предложения" и, как понятно из названия, приурочена к будущему празднику. Акция продлится до 23 декабря, 01:59 по киевскому времени.

Скидки в рамках распродажи достигают 75 %. Цены снизились даже на отдельные новинки. Среди них есть Disciples: Liberation, Lost in Random и другие. Эксклюзивы PlayStation тоже присутствуют среди акционных товаров. Например, в списке имеются God of War и Marvel's Spider-Man.

Лучшие предложения на распродаже

Assassin's Creed Valhalla Deluxe — 1274 гривны;

Marvel's Spider-Man — 599 гривен;

Watch Dogs: Legion — Deluxe Edition — 668 гривен;

God of War — 324 гривны;

Gran Turismo Sport — 324 гривны;

Disciples: Liberation — 1199 гривен;

Far Cry 5: Gold Edition — 749 гривен;

Little Nightmares II Deluxe Edition — 803 гривны;

Resident Evil 7 — 324 гривны;

Lost in Random — 669 гривен;

Fallout 4 — 259 гривен;

Persona 5 Royal Deluxe Edition — 699 гривен;

Ремейк Resident Evil 2 — 479 гривен;

Bloodborne: Game of the Year Edition — 524 гривны;

Assassin’s Creed The Ezio Collection — 350 гривен;

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition — 359 гривен.

Автор: Назар Степорук