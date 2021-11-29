Assassin's Creed Valhalla / фото Ubisoft
Не успела в PlayStation Store закончиться распродажа в честь черной пятницы, как уже стартовала новая. Она называется "Новогодние предложения" и, как понятно из названия, приурочена к будущему празднику. Акция продлится до 23 декабря, 01:59 по киевскому времени.
Скидки в рамках распродажи достигают 75 %. Цены снизились даже на отдельные новинки. Среди них есть Disciples: Liberation, Lost in Random и другие. Эксклюзивы PlayStation тоже присутствуют среди акционных товаров. Например, в списке имеются God of War и Marvel's Spider-Man.
Лучшие предложения на распродаже
- Assassin's Creed Valhalla Deluxe — 1274 гривны;
- Marvel's Spider-Man — 599 гривен;
- Watch Dogs: Legion — Deluxe Edition — 668 гривен;
- God of War — 324 гривны;
- Gran Turismo Sport — 324 гривны;
- Disciples: Liberation — 1199 гривен;
- Far Cry 5: Gold Edition — 749 гривен;
- Little Nightmares II Deluxe Edition — 803 гривны;
- Resident Evil 7 — 324 гривны;
- Lost in Random — 669 гривен;
- Fallout 4 — 259 гривен;
- Persona 5 Royal Deluxe Edition — 699 гривен;
- Ремейк Resident Evil 2 — 479 гривен;
- Bloodborne: Game of the Year Edition — 524 гривны;
- Assassin’s Creed The Ezio Collection — 350 гривен;
- Kingdom Come: Deliverance Royal Edition — 359 гривен.