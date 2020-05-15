Стрелы с фейерверком и черно-белый режим – новые подробности Ghost of Tsushima

В игре есть два вида боя и возможность настроить внешний облик персонажа.

Вчера студия Sucker Punch показала 18 минут игрового процесса последнего эксклюзива PS4 – самурайского экшена Ghost of Tsushima.

Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен и разорен Монгольской империей. Главный герой игры – самурай Дзин. Он решает бороться с монголами непривычными для самураев методами.

Геймплей Ghost of Tsushima

В игре будет большой открытый мир, по которому можно путешествовать верхом на коне. Призывать коня можно по свисту. Для навигации по миру используется ветер. Его потоки визуально указывают выбранное игроком направление. А дым от костра отмечает интересные локации и постройки. В заброшенных зданиях можно найти редкие ресурсы. Еще по локациям расставлены святыни, которые нужно посетить, чтобы повысить свой уровень. Похоже на места силы из The Witcher 3: Wild Hunt.

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На самой карте неисследованные области обозначаются знаком вопроса. Также в игре есть возможность быстрого путешествия.

Боевая система в Ghost of Tsushima

В игре есть два вида боя. Открытый бой в самурайском стиле – он считается доблестным. Здесь одна из главных механик – это парирование, когда нужно вовремя отразить атаку соперника и нанести смертельный удар. Для разного типа врагов нужно использовать разные стойки. Еще у главного героя есть лук для дальних атак. Вражеские стрелы можно отбивать катаной.

Второй тип боя – это режим призрака. По сути это стелс, как в Assassin’s Creed, где герой убивает противников со спины или прыжком сверху. Для скрытого убийства врагов можно приманить стрелой, оглушить дымовой шашкой или отвлечь стрелой с фейерверком. Соперников на расстоянии можно убивать метательным оружием. По сюжету, монголы боятся героя в облике призрака, что дает тактическое преимущество, но идет в разрез с самурайскими традициями.

Кроме того, в ролике показали, что внешний вид главного героя можно будет кастомизировать. Различная одежда и броня дают определенное преимущество в бою.

Также в игре будет режим фото с множеством настроек и возможностью снимать короткие ролики. Игрок сможет настраивать уровень освещения, движения частиц и фоновую музыку. А для ценителей старого японского кино, игру можно будет пройти с черно-белым фильтром и японской озвучкой.

Ghost of Tsushima выйдет 17 июля только на PlayStation 4.