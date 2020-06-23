Игра Ghost of Tsushima ушла в печать

Самурайский экшен выйдет 17 июля на PlayStation 4.

Экшен Ghost of Tsushima "ушел на золото" - работа над игрой завершена, и началась печать дисков.

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Об этом в Twitter сообщила студия Suker Punch.

Планировалось, что игра выйдет 26 июня, но из-за логистических проблем, вызванных пандемией коронавируса, релиз перенесли на 17 июля.

Действие Ghost of Tsushima будет разворачиваться в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен и разорен Монгольской империей. Главный герой, японский самурай по имени Дзин, в одиночку дает бой превосходящим силам монголов, опираясь на старые самурайские традиции и необычные методы борьбы.

Ранее разработчики рассказывали, что в игре будет открытый мир, а прохождение займет приблизительно 40-50 часов.

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