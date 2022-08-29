Многие вспомнили свою встречу с Ложем Хаоса.

Битвы с боссами — это обычно самые сложные испытания в играх. От пользователей требуется проявлять внимание, ловкость и мастерство, чтобы продвинуться дальше. Конечно, иногда можно сбросить сложность, но такой подход чреват потерей интереса. В большинстве случаев битвы с главгадами становятся самыми запоминающими моментами прохождения, однако иногда они способны сильно раздражать. Это доказывает новый список от пользователей, в котором они собрали боссов, раскаляющих нервы до предела.

Наибольшего количества упоминаний среди игроков удостоился Ложе Хаоса из первой части Dark Souls. Он несложный, но обладает одной раздражающей особенностью — размашистыми атаками. Своими ударами противник с легкостью сбрасывает пользователей с арены, а это мгновенная смерть. Из-за постоянных падений битва с боссом превращается в настоящее мучение.

С не меньшей ненавистью игроки отзывались о Таинственной фигуре — необязательном боссе из Kingdom Hearts: Birth by Sleep. Враг движется гораздо быстрее главного героя, поэтому становится очень сложно предсказывать его действия и реагировать на удары.

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В список также попали Мать из The Evil Within 2 и финальный ритмический босс из Drakengard 3. А еще пользователи вспомнили о главгадах из подземелий в Bloodborne.

Напомним, недавно стримерша прошла самого сложного босса в Elden Ring, Малению, Клинок Микеллы, персонажем первого уровня, играя одной рукой.

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