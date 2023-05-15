Он совершил череду метких выстрелов из снайперской винтовки.

Умелые пользователи в Call of Duty: Modern Warfare II порой совершают очень зрелищные убийства противников. Например, в феврале мы писали, как пользователь устранил врага из пистолета Desert Eagle на дистанции 130 метров. А сейчас гораздо более впечатляющим достижением отметился посетитель форума Reddit под псевдонимом SpawnTubing. Он ликвидировал всю вражескую команду за первые секунды матча.

Умелый игрок опубликовал видео, на котором показал убийство всех противников. Сразу после старта SpawnTubing совершил череду выстрелов из снайперской винтовки через стену дома напротив. Все пули попали в цели, и в результате погибла целая команда.

Пользователь не применял запрещенного ПО или читов, хотя один из союзников в шутку обвинил его в мошенничестве. На видео нет следов нечестного поведения SpawnTubing. Вероятнее всего, он знал точки появления противников. Карты в Call of Duty: Modern Warfare II компактные, а патроны для снайперской винтовки прошивают стены благодаря высокой убойной силе. Конечно, не обошлось без везения, но случай все равно получился уникальным.

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Call of Duty: Modern Warfare II: основные подробности

В игре реализована сюжетная кампания, посвященная глобальному конфликту с участием специалистов ОТГ-141, мексиканского наркокартеля и террористической группировки Аль-Катала. При прохождении пользователи встретятся с множеством знакомых персонажей, например, вернется Гоуст.

Разработчики из Infinity Ward ввели несколько заметных геймплейных нововведений. Сюда относятся стрельба с уступа и плавание.

Мультиплеер в шутере включает два типа карт и множество режимов. К последним, например, относятся "Спасение заключенного" и "Вторжение".

Кооперативные "Спецоперации" вернулись в обновленном и улучшенном формате.

Call of Duty: Modern Warfare II вышла 28 октября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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