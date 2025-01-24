"Мне нравится делать DOOM", - Хьюго Мартин.

Doom не просто игра, а целая эпоха в истории шутеров. С момента выхода оригинала в 1993 году прошло 32 года, и за это время серия пережила всё: от громких успехов до долгих пауз.

Сегодня франшиза вновь на слуху благодаря перезапуску 2016 года и его продолжению, Doom Eternal. А теперь фанаты с нетерпением ждут Doom: The Dark Ages, приквела, который обещает углубить мифологию серии.

Но можно ли считать эту игру завершающим аккордом в истории Doom? Хьюго Мартин, креативный директор id Software, категоричен: "Серия не то чтобы где-то кончается."

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Мартин подчёркивает, что студия сосредоточена исключительно на текущем проекте: "Честно говоря, сейчас все наши мысли только о Doom: The Dark Ages. Мы не загадываем наперёд и не думаем о том, что будет дальше, но эта игра не будет точкой в конце предложения".

Интересно, что новая часть серии сосредоточится на прошлом. Разработчики обещают вернуться к истокам и показать, как началась вечная битва с адскими силами. Но это же DOOM, буквально прародитель бессюжетных шутеров, поэтому и завершения истории ждать не приходится, ведь её там почти что нет. Хьюго Мартин тоже это понимает, поэтому не собирается прекращать работу над серией:

"Я люблю делать игры про Doom. Меня всё устраивает, я готов работать над этим ещё долго".

Релиз DOOM: The Dark Ages запланирован на 15 мая. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series, в том числе и по подписке Xbox Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что необычная RPG от Microsoft в духе Persona выйдет 24 апреля.

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