С момента выхода китайский ролевой экшн зарабатывал в день по $6 миллионов.

Мобильный условно-бесплатный ролевой экшн Genshin Impact за два месяца после релиза заработал $393 миллиона.

Таким образом, китайский экшн-RPG с момента выхода зарабатывал более $6 миллионов в день, став второй самой кассовой мобильной игрой, сообщает аналитическая компания Sensor Tower.

Топ-5 самых кассовых мобильных игр в период с 28 сентября по 28 ноября:

Honor of Kings – $467 млн;

Genshin Impact – $393 млн;

PUBG Mobile – $384 млн;

Pokemon GO – $238 млн;

Coin Master – $229 млн;

Самым прибыльным рынком для Genshin Impact стал Китай, где игре удалось заработать $120 млн – более 30% от всего дохода. На втором месте Япония ($98 млн), а на третьем – США ($74 млн).

Больше всего денег в игре потратили пользователи устройств на платформе iOS – $226 млн. Владельцы Android-устройств принесли создателям ролевого экшена $167 млн.

Напомним, ранее Genshin Impact был признан лучшей мобильной игрой 2020 года по версии площадки Google Play.

Подробней об игре

Китайская студия miHoYo выпустила Genshin Impact 28 сентября на Android и iOS, а также на ПК и PlayStation 4.

Менее чем за две недели после релиза мобильная версия игры окупила производственные затраты и начала приносить прибыль разработчикам.

За первый месяц после релиза Genshin Impact принес создателям $245 миллионов, показав один из самых успешных стартов мобильных игр в истории.

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Автор: Сергей Коршунов