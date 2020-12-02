Мобильный условно-бесплатный ролевой экшн Genshin Impact за два месяца после релиза заработал $393 миллиона.
Таким образом, китайский экшн-RPG с момента выхода зарабатывал более $6 миллионов в день, став второй самой кассовой мобильной игрой, сообщает аналитическая компания Sensor Tower.
Топ-5 самых кассовых мобильных игр в период с 28 сентября по 28 ноября:
- Honor of Kings – $467 млн;
- Genshin Impact – $393 млн;
- PUBG Mobile – $384 млн;
- Pokemon GO – $238 млн;
- Coin Master – $229 млн;
Самым прибыльным рынком для Genshin Impact стал Китай, где игре удалось заработать $120 млн – более 30% от всего дохода. На втором месте Япония ($98 млн), а на третьем – США ($74 млн).
Больше всего денег в игре потратили пользователи устройств на платформе iOS – $226 млн. Владельцы Android-устройств принесли создателям ролевого экшена $167 млн.
Напомним, ранее Genshin Impact был признан лучшей мобильной игрой 2020 года по версии площадки Google Play.
Подробней об игре
- Китайская студия miHoYo выпустила Genshin Impact 28 сентября на Android и iOS, а также на ПК и PlayStation 4.
- Менее чем за две недели после релиза мобильная версия игры окупила производственные затраты и начала приносить прибыль разработчикам.
- За первый месяц после релиза Genshin Impact принес создателям $245 миллионов, показав один из самых успешных стартов мобильных игр в истории.