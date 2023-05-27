Студия хочет поразить воображение людей.

Rockstar Games "стремится к совершенству" при разработке Grand Theft Auto 6. Студия собирается поразить людей, которые будут проходить новую часть культовой игровой серии.

Такими заявлениями отметился генеральный директор издательства Take-Two Interactive, владеющего Rockstar, Штраус Зельник. Руководитель стал гостем в подкасте блогеров Аарти и Шрирам. В определенный момент беседы зашла речь о Grand Theft Auto 6. Этот фрагмент начинается с 30-й минуты на видео ниже.

По словам Зельника, Rockstar хочет создать то, чего "люди еще никогда не видели". А в рамках производства студия "стремится к совершенству", когда речь заходит о такой долгоиграющей франшизе, как GTA. Зельник заявил, что шестая часть серии станет сливками игровой индустрии.

Напомним, Take-Two Interactive сообщила, что в следующем финансовом году, который продлится с конца марта 2024-го до начала апреля 2025-го, издательство ожидает получить чистую прибыль в размере $8 миллиардов. Такие высокие прогнозы могут быть обусловлены релизом GTA 6.

Что известно о GTA 6

Rockstar Games подтвердила разработку игры в феврале, но не поделилась никакими деталями.

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити и окрестностях. Одним из главных героев станет девушка, а вторым — парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

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