Спортсмены уверены, что не давали разработчикам прав на использование их внешности в футбольном симуляторе.

Неделю назад нападающий "Милана" Златан Ибрагимович возмутился тем, что его имя и образ используются в серии футбольных симуляторов FIFA. Теперь же к нему присоединился Гарет Бейл из клуба "Тоттенхэм Хотспур" и еще около 300 профессиональных футболистов. Все они намерены подать коллективный иск против разработчиков игры, компании Electronic Arts.

Это подтвердил Мино Райола, агент Ибрагимовича в интервью изданию The Telegraph.

Райола утверждает, что футболисты планируют бороться не только с создателями игры, но и с самой системой лицензирования.

"Это атака на систему. Система работает неправильно, Златан хочет сражаться за всех остальных игроков. И этот бой мы будем вести в суде", – заявил Мино Райола.

Как передает портал Video Games Chronicle, представители Electronic Arts выступили с заявлением по поводу возможных судебных тяжб, объяснив, что у них есть все права на добавление изображений игроков в FIFA 21.

"Текущая ситуация, разыгрываемая в социальных сетях – это попытка втянуть FIFA 21 в спор между рядом третьих лиц, и не имеет ничего общего с EA Sports. Чтобы быть предельно ясным, у нас есть договорные права на включение изображений всех игроков в нашу игру. Как уже говорилось, мы получаем эти лицензии напрямую у лиг, команд и отдельных игроков", – заявили в EA.

Кроме того, издатель подчеркнул, что работает с FIFPro (международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов) и права на изображения игроков был получены в рамках соглашений с клубом "Милан" и эксклюзивным партнерством с Премьер-лигой, в которую входят все игроки "Тоттенхэм Хотспур".

В свою очередь футболист "Тоттенхэм Хотспур" Гарет Бейл у себя в Твиттере дал понять, что не знает о такой организации, как FIFPro.

"Интересно…что такое FIFPro?", – написал Бейл.

Однако футбольный менеджер Мино Райола продолжает настаивать на том, что организация FIFPro не может выдавать лицензии на внешность игроков, и что подобные права принадлежат самим футболистам.

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Автор: Сергей Коршунов