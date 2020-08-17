На создателей Fortnite подали в суд из-за достопримечательности в США
На студию Epic Gamas подали в суд из-за новой локации в игре Fortnite. Она очень похожа на знаменитую американскую достопримечательность Коралловый замок.
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Как передает сайт Polygon, истцами оказались владельцы Кораллового замка, компания Coral Castle. Они обратились в суд Майами с жалобой об использовании их торговой марки без разрешения. По мнению владельцев достопримечательности, виртуальный замок имеет общие черты с реальной постройкой.
Компания Coral Castle требует, чтобы студия Epic Games возместила материальный ущерб, связанный с путаницей между настоящим и игровым Коралловым замком. В своем иске юристы компании ссылаются на закон штата Флорида о недобросовестной торговой практике.
В Fortnite Коралловый замок появился в третьем сезоне второй главы и является частью виртуальной Атлантиды.
В данный момент копания Epic Games никак не прокомментировала иск.
Достопримечательность Коралловый замок
- Коралловый замок – это сеть каменных сооружений в городе Хомстед (Флорида), построенных из больших каменных глыб латвийским эмигрантом Эдвардом Лидскалнином. По утверждению самого Лидскалнина, он построил замок сам, без посторонней помощи.
- Строительство замка началось в 1920 году и закончилось в 1951 году со смертью Лидскалнина. Сооружение досталось в наследство его родственнику. Однако тот продал замок. Впоследствии его за $175 тысяч приобрела компания Coral Castle, сделав музеем. А с 1984 года Коралловый замок попал в Национальный реестр исторических достопримечательностей США.
Напомним, что компания Epic Games уже вовлечена в другое судебное разбирательство. На прошлой неделе разработчики подали в суд на Apple и Google из-за того, что их игру Fortnite убрали из магазинов App Store и Google Play.