В Fortnite появились Аквамен и его враг Черная Манта

Чтобы получить два скина Аквамена, нужно пройти несколько специальных испытаний.

В Fortnite добавили скины персонажей комиксов DC - Аквамена и Черной Манты.

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Чтобы получить два скина Аквамена, украшение "Мегараковина" и трезубец, нужно приобрести боевой пропуск третьего сезона второй главы и выполнить несколько испытаний, говорится на сайте Epic Games.

А вот костюм Черной Манты получить проще: его можно купить в магазине за 1,5 тыс. V-баксов.

Отмечается, что испытания Аквамена будут доступны до конца третьего сезона второй главы.

Напомним, в магазине Fortnite 2 июля появилась экипировка Капитана Америки с украшением на спину в виде щита и киркой из прото-адамантия. В ролике, посвященному Капитану Америке, можно увидеть, как он прибывает на остров королевской битвы при помощи Бивреста - радужного моста, соединяющего Асгард с другими мирами.

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