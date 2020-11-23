Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович возмущен тем, что его имя и образ используются в серии футбольных симуляторов FIFA.
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Об этом 39-летний футболист написал в Twitter.
"Кто дал EA Sports разрешение использовать мое имя и образ? FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов - прим.)? Не знал, что являюсь членом этой организации. Если это так, то я попал туда странным образом. В чем я уверен - никогда не давал разрешение ФИФА и FIFPro зарабатывать на моем имени.
Кто-то зарабатывает на моем имени и образе без моего согласия все эти годы. Пришло время расследования", - заявил Златан.
Стоит отметить, что в FIFA 21 традиционно использованы официальные команды, а также фамилии и образы футболистов.
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