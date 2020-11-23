Шведский форвард недоволен, что его образ используют в игре.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович возмущен тем, что его имя и образ используются в серии футбольных симуляторов FIFA.

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Об этом 39-летний футболист написал в Twitter.

"Кто дал EA Sports разрешение использовать мое имя и образ? FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов - прим.)? Не знал, что являюсь членом этой организации. Если это так, то я попал туда странным образом. В чем я уверен - никогда не давал разрешение ФИФА и FIFPro зарабатывать на моем имени.

Кто-то зарабатывает на моем имени и образе без моего согласия все эти годы. Пришло время расследования", - заявил Златан.

Стоит отметить, что в FIFA 21 традиционно использованы официальные команды, а также фамилии и образы футболистов.

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Перевод: Данил Слесь