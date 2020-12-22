В кратчайшие сроки игроки прислали на постройку священных ворот почти $200 тысяч.

Фанаты самурайского экшена Ghost of Tsushima помогли собрать средства, чтобы восстановить тории – ритуальные ворота возле храма Ватацуми на реальном острове Цусима в Японии.

Как передает издание Screen Rant, служитель храма Ватацуми Юити Хираяма запустил на японском сайте Campfire кампанию по сбору средств для восстановления священных ворот. Они были одним из символов Цусимы и еще в сентябре пострадали от тайфуна.

Для восстановления ворот требовалось собрать 5 миллионов йен. На просьбу откликнулись 1540 человек, среди которых по словам Хираямы были не только жители Цусимы, но и поклонники игры Ghost of Tsushima. В кратчайшие сроки им удалось собрать более 20 миллионов йен ($198 тысяч).

Подробней про тории

Тории – это одна из знаковых архитектурных изюминок Страны восходящего солнца. Это ворота, которые ведут к священным синтоистским местам. Зачастую они состоят из двух столбов и двух перекладин.

О чем Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima – это приключенческий экшн в открытом мире от студии Sucker Punch. Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен Монгольской империей.

Главный герой, самурай по имени Дзин, решает бороться с монголами необычными, для самурая, методами.

Экшен вышел 17 июля эксклюзивно для PlayStation 4.

В начале декабря Ghost of Tsushima стала "Игрой года" по итогам пользовательского голосования на сайте премии The Game Awards. На днях японское игровое издание Famitsu также назвало Ghost of Tsushima лучшей игрой года.

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Автор: Сергей Коршунов