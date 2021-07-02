Моргенштерн просит ОАСК истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезда в Украину.

Окружной админсуд Киева открыл дело по иску российского рэп-исполнителя Моргенштерна (Алишера Валеева) против Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

22 июня суд оставил иск россиянина "без движения", так как заявление подали без соблюдения требований, установленных статьями 160,161 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Истец, утверждают в суде, недостатки устранил, поэтому производство 2 июля зарегистрировали.

"Сейчас исковое заявление и приложенные материалы соответствуют требованиям. Данное дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела", - информируют в ОАСК.

Валеев просит судей признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращение в Минкульт о внесении его фамилии в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Также певец просит признать противоправными и отменить приказ Минкульта от апреля 2021 года об обновлении соответствующего Перечня, на основании обращения СБУ и его обнародование на официальном веб-сайте, который дополнен лицом Алишера Валеева.

Читайте такжеFozzy Group уволила топ-менеджера одного из стартапов, который насмехался над украинцамиВ то же время Моргенштерн просит ОАСК истребовать у Службы безопасности Украины постановление о запрете ему въезда в Украину.

Концерты Моргенштерна были запланированы на июнь 2021 года в Харькове и Запорожье. Кроме того, первый сольный концерт скандального певца анонсировали во Дворце Спорта в Киеве. За кресло в первом ряду организаторы просили около 5 тысяч гривень.

28 апреля на основании письма СБУ Минкульт включил рэп-исполнителя в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

В комментарии СМИ в спецслужбе уточнили, что рэп-исполнитель "пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ".

Анонс концертов россиянина устроил в сети настоящую "бурю", а тот в Instagram заявил, что ему "страшно". Активисты напомнили СБУ, что Моргенштерн ранее засвидетельствовал свою любовь к Путину.

Оккупированный Крым, по словам самого рэпера, он не посещал, чтобы иметь возможность попасть в материковую Украину.

В прошлом году выступление исполнителя в Одессе обернулось скандалом. Моргенштерн со сцены назвал "показухой" объявление траура по случаю страшного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Автор: Яна Ставская