На площадке цифровой дистрибуции Epic Games Store геймеры могут получить бесплатно симулятор диктатора – Tropico 5. Раздача игры закончится 24 декабря в 18:00 по киевскому времени.
Трейлер Tropico 5
О чем Tropico 5
Tropico 5 – это пятая часть экономической стратегии, где игроку предстоит стать диктатором островного государства Тропико. В роли эль Президенте пользователь сможет управлять целой страной, заниматься дипломатией, развивать армию, экономику, благоустраивать города, улучшать инфраструктуру и создавать собственную островную империю.
Игра вышла в 2014 году. Получить ее бесплатно можно на акционной странице в EGS.
Данная раздача игр стартовала в Epic Games Store 17 декабря. До 31 декабря пользователи получат бесплатно 15 интерактивных проектов.
Ранее геймеры смогли получить следующие игры:
- Cities Skylines;
- Oddworld: New 'n' Tasty;
- The Long Dark;
- Defense Grid;
- Alien: Isolation;
- Metro 2033 Redux.
Какой именно тайтл попадет в раздачу пользователи будут узнавать каждый день в 18:00 по киевскому времени. А на то, чтобы забрать игру себе в коллекцию отводится 24 часа.