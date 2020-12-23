Раздача игры закончится 24 декабря в 18:00.

На площадке цифровой дистрибуции Epic Games Store геймеры могут получить бесплатно симулятор диктатора – Tropico 5. Раздача игры закончится 24 декабря в 18:00 по киевскому времени.

Трейлер Tropico 5

О чем Tropico 5

Tropico 5 – это пятая часть экономической стратегии, где игроку предстоит стать диктатором островного государства Тропико. В роли эль Президенте пользователь сможет управлять целой страной, заниматься дипломатией, развивать армию, экономику, благоустраивать города, улучшать инфраструктуру и создавать собственную островную империю.

Игра вышла в 2014 году. Получить ее бесплатно можно на акционной странице в EGS.

Данная раздача игр стартовала в Epic Games Store 17 декабря. До 31 декабря пользователи получат бесплатно 15 интерактивных проектов.

Ранее геймеры смогли получить следующие игры:

Cities Skylines;

Oddworld: New 'n' Tasty;

The Long Dark;

Defense Grid;

Alien: Isolation;

Metro 2033 Redux.

Какой именно тайтл попадет в раздачу пользователи будут узнавать каждый день в 18:00 по киевскому времени. А на то, чтобы забрать игру себе в коллекцию отводится 24 часа.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов