Забрать игру можно будет до 28 января.

Сегодня, 21 января, на площадке цифровой дистрибуции игр Epic Games Store началась бесплатная раздача глобальной пошаговой стратегии Galactic Civilizations III. Акция продлится до 28 января.

Трейлер Galactic Civilizations III

Подробней про Galactic Civilizations III

Galactic Civilizations III – это третья часть глобальной пошаговой стратегии от студии Stardock Entertainment.

Действия игры разворачиваются в 23 веке. Пользователю нужно исследовать новые технологии, собирать космические корабли и колонизировать новые миры. Где-то нужно будет заключать торговые и дипломатические соглашения, а где-то – шпионить за врагами и вести войны.

В распоряжения игрока на выбор 10 доступных инопланетных цивилизаций, каждая из которых обладает своей историей, технологиями, деталями для кораблей и прочим.

Galactic Civilizations III вышла в 2015 году только на ПК. На агрегаторе Metacritic стратегия получила 81 балл от СМИ и 6,6 балла от пользователей. Игру хвалили за глубокий игровой процесс, сложную систему развития планет, зрелищные битвы и мультиплеер.

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Автор: Сергей Коршунов