Epic Games раньше времени подтвердила раздачу GTA 5 (видео)

Компания опубликовала трейлер раздачи, а потом его удалила.

Сегодня в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store начнется раздача новой бесплатной игры. Это будет GTA 5.

Об этом раньше времени на своей странице в Twitter сообщила компания Epic Games. Вскоре сообщение было удалено. Однако в сети его успели сохранить.

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418 — Wario64 (@Wario64) May 14, 2020

Обычно информация о следующей игре в бесплатной раздаче публикуется в магазине Epic Games Store заранее. Однако в этот раз компания решила сохранить интригу. Пользователи решили, что в этот раз в раздачу попадет крупный ААА-проект. Эту догадку в своем Twitter-аккаунте позже подтвердил игровой аналитик Дэниэль Ахмад. Доступ к новой бесплатной игре в Epic Games Store откроется через 5 часов.

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Сегодня до 18:00 в Epic Games Store можно получить бесплатно пиксельную нелинейную головоломку Death Coming. Игроку предстоит взять на себя роль посланца Смерти, который должен собирать души умерших людей. Чтобы собрать как можно больше душ, нужно будет тщательно планировать и подстраивать несчастные случаи.

Напомним, в другом онлайн-магазине, Steam, можно сыграть бесплатно в Stellaris – космическую стратегию от студии Paradox Interactive. Бесплатные выходные в игре продлятся до 17 мая.