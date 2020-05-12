Космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной

Акция продлится в Steam до 17 мая.

В игре Stellaris стартовал бесплатный пробный период. В космическую стратегию от студии Paradox Interactive можно сыграть бесплатно в Steam до 17 мая.

Трейлер бесплатного пробного периода Stellaris

Вместе с бесплатным пробным периодом игра получила крупный патч под названием Wells (2.7.1), который внес множество визуальных и геймплейных изменений. С полным списком можно ознакомиться на сайте разработчиков.

Обновление, а также бесплатные выходные приурочены к четырехлетию Stellaris. В рамках акции в магазине цифровой дистрибуции Steam игру можно получить по скидке 75% – за 119 грн. Предложение будет действительно до 18 мая.

Получить игру бесплатно можно здесь.

Кроме того, для консольной версии Stellaris уже вышло дополнение Synthetic Dawn. В украинском PS Store его можно приобрести за 399 грн. Также на PS4 в рамках распродажи «Скрытые сокровища» на Stellaris действует скидка 50% – ее можно получить за 699 грн. Акция продлится до 21 мая.

Трейлер дополнения Synthetic Dawn для Stellaris (Console Edition)

Что такое Stellaris

Stellaris – это научно-фантастическая глобальная стратегия в реальном времени. Игрок управляет одной из нескольких межзвездных империй. Главная задача – получить больше всего очков победы или же уничтожить все прочие империи. Вначале игрок должен исследовать космос и колонизировать планеты, а потом управлять своей империей и бороться с внешними угрозами.