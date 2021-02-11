Релиз зрелищного боевика от создателей Spider-Man состоится только на PlayStation 5.

Компания Sony объявила дату релиза своего нового эксклюзива – Ratchet & Clank: Rift Apart. Игра выйдет 11 июня только на PlayStation 5.

Как подчеркнули разработчики из студии Insomniac Games (создатели Spider-Man) в официальном блоге PlayStation, предстоящий блокбастер идеально подойдет для новичков, не знакомых с франшизой.

"Сюжетная линия никак не связана с событиями предыдущих игр. Хотя давние поклонники франшизы наверняка заметят множество интересных отсылок", – заявил креативный директор Insomniac Games Маркус Смит.

Трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

По сюжету подлый доктор Нефариус нашел устройство для путешествия в альтернативные измерения, а главные герои – Рэтчет и Кланк оказались разлучены. В процессе игры они будут искать друг друга, исследовать новые и уже знакомые фанатам места, познакомятся с новым персонажем и найдут разнообразное уникальное оружие.

Одна из особенностей игры – практически бесшовный мир. Благодаря сверхбыстрому накопителю SSD в PlayStation 5 игроки через порталы будут попадать в другие измерения мгновенно.

Ratchet & Clank: Rift Apart обещает быть зрелищной игрой, со множеством перестрелок и разнообразных противников. Экшен также будет использовать и другие особенности PS5 – поддержку 3D-звука, улучшенную вибрацию и адаптивные триггеры контроллера DualSense.

Одновременно с анонсом даты релиза в PS Store стартовали предварительные заказы на Ratchet & Clank: Rift Apart.

Стандартное издание обойдется в 2299 грн, а расширенное с саундтреком, цифровым артбуком, комплектами брони и другими бонусами стоит 2599 грн.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов