Студия Techland готовится к выпуску первой части экшен-хоррора Dying Light на Nintendo Switch. Эта версия получит подзаголовок Platinum Edition, и станет доступна пользователям гибридной консоли уже в октябре этого года по цене в 50 евро.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание PPE.pl.
В платиновое издание Dying Light на Nintendo Switch войдут:
- Полная версия игры;
- 4 больших дополнения, включая масштабное сюжетное DLC The Following, режим испытаний Dying Light: "Стая Бозака", режим в стилистике мрачного фэнтези Hellraid и другие.
- 17 наборов со скинами.
Также Dying Light получит поддержку функций Nintendo Switch, а именно: улучшенную вибрацию HD Rumble, прицеливание с помощью гироскопа, поддержку тачскрина и многое другое.
На ПК, Xbox и PlayStation платиновое издание Dying Light вышло еще в мае этого года.
Напомним, что Dying Light вышел в 2015 году на ПК, PS4 и Xbox One. В экшене игроку нужно выживать в городе полном зомби. Главная особенность игры – динамическая смена времени суток, когда ночью зомби стают быстрыми и более опасными, чем днем. Передвигаться на местности можно с помощью паркура. Вторая часть игры выйдет 7 декабря этого года.