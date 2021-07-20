Релиз платинового издания игры на гибридной приставке состоится в октябре этого года.

Студия Techland готовится к выпуску первой части экшен-хоррора Dying Light на Nintendo Switch. Эта версия получит подзаголовок Platinum Edition, и станет доступна пользователям гибридной консоли уже в октябре этого года по цене в 50 евро.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание PPE.pl.

В платиновое издание Dying Light на Nintendo Switch войдут:

Полная версия игры;

4 больших дополнения, включая масштабное сюжетное DLC The Following, режим испытаний Dying Light: "Стая Бозака", режим в стилистике мрачного фэнтези Hellraid и другие.

17 наборов со скинами.

Также Dying Light получит поддержку функций Nintendo Switch, а именно: улучшенную вибрацию HD Rumble, прицеливание с помощью гироскопа, поддержку тачскрина и многое другое.

На ПК, Xbox и PlayStation платиновое издание Dying Light вышло еще в мае этого года.

Напомним, что Dying Light вышел в 2015 году на ПК, PS4 и Xbox One. В экшене игроку нужно выживать в городе полном зомби. Главная особенность игры – динамическая смена времени суток, когда ночью зомби стают быстрыми и более опасными, чем днем. Передвигаться на местности можно с помощью паркура. Вторая часть игры выйдет 7 декабря этого года.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов