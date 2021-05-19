Сценаристом фильма выступит автор романа – Дмитрий Глуховский.

Фильм по книге "Метро 2033", получившей мировую известность благодаря одноименной игре от украинской студии 4A Games, выйдет в прокат в январе 2024 года.

Режиссерское кресло экранизации займет Егор Баранов (фильм "Аванпост"), а сценарий напишет автор романа – Дмитрий Глуховский. Кто сыграет Артема, главного героя, на данный момент неизвестно.

Подробней про "Метро 2033"

"Метро 2033" – это постапокалиптический роман писателя Дмитрия Глуховского, который рассказывает о жизни людей в московском метрополитене, куда они спрятались после ядерной войны.

В 2010 году по мотивам книги вышла одноименная игра от украинских разработчиков. Над ней совместно с Глуховским трудились выходцы из студии GSC Game World, создавшей легендарный S.T.A.L.K.E.R.

Шутер Metro 2033 стал успешным и превратился в трилогию.

Студию 4A Games, создавшую три части игры, в прошлом году купил шведский холдинг Embracer Group за $36 миллионов.

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Автор: Сергей Коршунов