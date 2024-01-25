Акция продлится до вечера 1 февраля.

Четверг на календаре, а значит в магазине Epic Games Store бесплатно раздают игры. На этот раз всего одну, и о которой наверняка мало кто слышал, зато с внушительным рейтингом в 95%.

До вечера 1 февраля все желающие могут бесплатно добавить в свою библиотеку Infinifactory. А через неделю новой бесплатной игрой станет головоломка Doors: Paradox в необычном жанре "выйти из комнаты".

Подробнее о Infinifactory

По жанру, это головоломка/стратегия. В ней игрокам предстоит строить фабрики и управлять производством в полном 3D. Помимо режима песочницы, есть и сюжетная кампания.

За создание игры отвечала студия Zachtronics, одним из прошлых проектов которой была кубическая Infinimine. Последней вдохновлялся сам Маркус Перссон, когда создавал Minecraft.

Infinifactory вышла почти 10 лет назад и имеет крайне положительные пользовательские обзоры в Steam. Ее рекомендуют 95% поигравших.

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