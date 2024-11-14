Раздача продлится до вечера 21 ноября, 18:00 по киевскому времени.

Магазин Epic Games Store продолжает дарить игры своей аудитории. Сегодня в сервисе стартовала очередная акция, которая позволяет бесплатно обзавестись двумя проектами, хотя на деле их намного больше. К ним относятся юбилейная коллекция Castlevania и приключенческая головоломка Snakebird Complete.

Раздача продлится до вечера 21 ноября, 18:00 по киевскому времени. Затем в EGS бесплатной станет знаменитая тоталитарная стратегия Beholder.

Подробнее о бесплатных играх

Castlevania Anniversary Collection – это сборник ретро-игр культовой вампирской франшизы, который был выпущен в 2019 году в честь 50-летия Konami. Включает в себя восемь игр Castlevania, выходившие в период с 1986 по 1994 годы. Кроме того, компанию им составил цифровой альбом с художествами.

Также пользователи EGS могут добавить на свой аккаунт Snakebird Complete. Это набор из двух головоломок, где игрокам нужно проходить уровни за змеептицу, подстраиваясь под окружение. В Steam у тайтла 95% положительных отзывов.

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