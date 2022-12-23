Star Wars Jedi: Fallen Order — один из приятных подарков.

Инсайдер billbil-kun — один из самых надежных в игровой индустрии. Он ежемесячно раскрывает подборки бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus до официального анонса. И прогнозы всегда сбываются. На этот раз информатор поведал, какие проекты достанутся пользователям в январе 2023 года.

По данным billbil-kun, Sony подарит два блокбастера — Star Wars Jedi: Fallen Order и Fallout 76. А компанию им составит относительно свежая инди-игра Axiom Verge 2. Добавить эти проекты в библиотеку можно будет с 3 января по 7 февраля. До тех пор еще доступна декабрьская подборка: Mass Effect Legendary Edition, Biomutant и Divine Knockout (DKO).

Подробнее о бесплатных играх для подписчиков PS Plus в январе 2023 года

Star Wars Jedi: Fallen Order — это приключенческий экшен от студии Respawn Entertainment и издательства Electronic Arts. В игре рассказывается история Кэла Кестиса — падавана, который сумел избежать гибели во время исполнения "Приказа 66". Протагонисту пришлось выдать свое происхождение ради спасения друга, и с этого момента начался его путь борьбы с Империей.

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Геймплей в Fallen Order включает сражения с использованием светового меча. Пользователям доступны разные комбинации ударов и навыков Силы. Есть также головоломки и исследование местности на семи планетах. Попасть в отдельные места можно только после получения определенных способностей, как в метроидваниях.

Fallout 76 — это онлайн-шутер с элементами выживания от Bethesda Game Studios. В игре пользователи создают персонажа, прокачивают его, выполняют задания и участвуют в разнообразных активностях. К последним даже относится подрыв ядерной бомбы.

Разработчики также реализовали строительство собственного убежища и совместные рейды. Походы в опасные локации позволяют добыть самую ценную экипировку, а охота за ней – одна из основных целей игры.

Axiom Verge 2 — это экшен с элементами платформера от Thomas Happ Games. Сюжет в проекте рассказывает, как главная героиня Индра отправилась в Антарктику для исследований, но попала в другой мир. Теперь она должна сражаться с машинами, зараженными паразитами, и искать способ вернуться в собственную реальность.

Игровой процесс в Axiom Verge 2 сводится к решению головоломок, поиску секретов и боям. Есть битвы как с рядовыми врагами, так и с боссами.

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