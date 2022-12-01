Прогноз инсайдера в очередной раз оказался правдивым.

Серия правдивых прогнозов billbil-kun продолжается. Инсайдер снова правильно предсказал бесплатные игры для подписчиков PS Plus. Sony подтвердила, что в декабре пользователи получат Mass Effect Legendary Edition, Biomutant и Divine Knockout (DKO).

Как сообщили в блоге PlayStation, проекты будут доступны с 6 декабря до 2 января следующего года. До тех пор все подписчики вольны добавить в личную библиотеку игры с ноябрьской подборки — Nioh 2, Lego Harry Potter Collection и Heavenly Bodies.

Стоит также отметить, что Biomutant и Divine Knockout имеют нативные версии для PlayStation 5. А Mass Effect Legendary Edition доступна на PS5 по обратной совместимости с PS4. Все пять игр могут получить владельцы и PlayStation 4, и PlayStation 5.

Подробнее об играх с декабрьской подборки в PS Plus

Mass Effect Legendary Edition — это комплект ремастеров культовой серии RPG от BioWare и Electronic Arts. В сборник входят три обновленные части, из которых больше всего изменилась первая. Сюжет саги посвящен приключениям капитана Шепарда и его команды. Вместе герои должны спасти Галактику от ее уничтожения Жнецами.

Геймплей в первых трех частях Mass Effect включает вариативное выполнение заданий, прокачку персонажей, сбор экипировки и сражения. В боях можно переключаться между бойцами и применять специальные навыки. Пользователи также будут путешествовать по космическим просторам и посещать разные планеты. Первые две части Mass Effect считаются культовыми, а третья подверглась критике из-за неоднозначного финала.

Biomutant — это постапокалиптический экшен с элементами слешера от студии Experiment 101 и издательства THQ Nordic. В сюжете игры переплетаются несколько линий: месть главного героя, спасение мира и примирение местных племен. Одна из главных особенностей проекта — антропоморфные боевые звери в роли персонажей. Протагонист тоже входит в их число и напоминает хорька.

Геймплей в Biomutant классический для экшенов в открытом мире. Нужно исследовать локации, собирать экипировку, заниматься созданием предметов, выполнять задания и сражаться. Уничтожать противников можно с применением оружия дальнего и ближнего боя.

Divine Knockout (DKO) — это файтинг с элементами платформера от Red Beard Games и Hi-Rez Studios. В проекте пользователи сражаются на разнообразных аренах в роли миловидных версий мифических богов. Игра включает несколько режимов, например, 3 на 3 и дуэли. У всех персонажей есть своим особенности, навыки и набор косметических предметов. А на каждой локации в Divine Knockout предусмотрена уникальная механика, которую предстоит освоить.

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