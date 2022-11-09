В ролике также показали другие элементы игры.

Издание IGN совместно с Sony и Santa Monica Studio опубликовало первые 17 минут прохождения God of War Ragnarök. В ролике демонстрируется мощное вступление из игры.

Внимание: далее в тексте присутствуют спойлеры, способные испортить впечатления от начальных сцен из свежего экшена.

Разработчики из Santa Monica Studio сумели реализовать мощное драматическое начало. Первые минуты показывают, как Атрей вернулся с охоты и принес убитого оленя. А Кратос дал сыну стрелы, которые самостоятельно изготовил.

Затем главные герои садятся в сани и начинают путешествие. В мире God of War наступила Фимбулвинтер, апокалиптическая трехлетняя зима, которая предшествует наступлению Рагнарека. Спустя несколько минут протагонисты услышали пронзительный свист, после чего на них нападала Фрейя. Это сражение заодно выступает обучением основным боевым приемам.

Главные герои сумели отбиться, но без потерь не обошлось. Один из ездовых волков Кратоса и Атрея погиб. Эта сцена сразу показывает, что в сюжете будет много драматических событий.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

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