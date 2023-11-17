Ждать долго не придется – сиквел Dragon's Dogma выйдет уже в конце марта.

Ранее на этой неделе Dragon's Dogma 2, продолжение ролевой игры, которое более десяти лет ждали поклонники, получила возрастной рейтинг в Саудовской Аравии, а теперь тайтл обзавелся рейтингом и в Европе – PEGI также оценили игру в 18 "плюс". Главной же новостью нового рейтинга является упоминание даты релиза – 22 марта 2024 года.

Деталей такого рейтинга регулятор не раскрыл, но упоминается "жестокость" и "внутриигровые покупки" грядущей новинки. Судя по всему, игроков ждут какие-то микротранзакции.

Хотя официально сроки релиза сама Capcom не объявляла, ранее разработчики говорили, что выпустят некую крупную игру до конца текущего финансового года, который заканчивается в апреле. Известно также, что она будет доступна только на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Также стоит отметить, что утечка произошла вскоре после того, как в студии анонсировали 15-минутную прямую трансляцию, посвященную экшен-RPG. Судя по всему, официально дату ее релиза объявят в рамках шоу, которое пройдет вечером 29 ноября. Но анонс могут и попридержать до The Game Awards 2023, которая пройдет 7 декабря.

Что известно о DD 2 и почему для многих это главный релиз 2024 года

Подробностей о Dragon’s Dogma 2 пока немного. Единственный трейлер игры почти не раскрывает подробностей, но демонстрирует улучшенную графику и локации. Еще из интересного – игра будет разработана на движке RE Engine, который неплохо себя показал в Street Fighter 6.

Оригинальная игра 2012 года представляет собой экшн-RPG от третьего лица с большим открытым миром, где есть основной сюжетный квест и побочные задания, многие из которых влияют на основную историю, как, например, в The Witcher 3.

Что выделяет Dragon's Dogma на фоне других представителей жанра, так это уникальная система "пешек". Во время прохождения главного героя могут сопровождать три персонажа. Два из них заимствуются у других игроков, но сетевое соединение для этого не нужно. "Пешки" общаются между собой, постоянно комментируют окружение, битвы с врагами и выполняемые квесты, попутно давая подсказки по их прохождению.

Также в Dragon's Dogma есть много больших монстров: от циклопов и химер до гриффонов. Схватки с ними заметно отличаются от других ролевых игр, где у монстров одинаковая геймплейная механика. Здесь, чтобы причинить урон по уязвимым точкам мини-босса, нужно взбираться на него, как в Shadows of the Colossus. Эта механика делает бои особенно зрелищными.

В Steam тайтл рекомендуют 89% игроков.

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