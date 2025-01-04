IDDQD работает, так что доказать, что ты не робот, достаточно легко.

Продолжая старую добрую интернет-традицию по запуску первого Doom на всём, чём только можно, классику внедрили в капчу, технологию по отлову ботов на сайтах.

Генеральный директор Vercel, Гильермо Рауч, сделал из классического Doom проверку "я не робот". Теперь, чтобы доказать свою человечность, нужно убить трёх демонов на уровне сложности Nightmare. Причём управление урезано до стрелок и пробела, а запас патронов всего в 50 штук добавляет напряжения.

Всё работает через WebAssembly прямо в браузере, но после необходимых трёх фрагов игра заканчивается, не давая зависнуть в ностальгии по полной программе. Тем, кто хочет пройти капчу без лишних хлопот, никто не запрещает вводить знакомые чит-коды вроде IDDQD и IDKFA.

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Решение спорное, ведь боты-игроманы могут научиться играть в Doom не хуже живых людей. Тем не менее, для большинства стандартных веб-сканеров это серьёзный барьер, вряд ли они знают, что делать, когда на экране появляются демоны и патроны начинают заканчиваться.

Ранее мы рассказывали, что на Reddit нашли игрока, который наиграл 47 тысяч часов в Factorio. И даже так он не смог открыть все достижения в игре.

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