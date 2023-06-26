Японская консоль лидирует с большим отрывом.

Sony вырвалась в безоговорочные лидеры консольного рынка еще во время прошлого поколения. PS4 приобрели почти 120 миллионов пользователей, которые стали членами экосистемы PlayStation. Это позволило продолжить доминировать и после запуска PS5. Конечно, свою роль сыграла успешная реклама, но многие люди приобрели новую японскую консоль, потому что им нравилась PS4. В результате Sony продолжила доминировать на рынке, и это только подтверждают недавние данные о соотношении проданных приставок в ЕС.

Как сообщил блогер Zuby_Tech, Еврокомиссия предоставила официальную информацию о реализации PS5 и Xbox Series на территории стран Евросоюза. Оказалось, что консоль Sony покупали в четыре раза чаще, чем устройства Microsoft. Правда, точная статистика осталась в секрете. Раскрывать данные об отгруженных и проданных приставках могут только платформодержатели.

"В Европейской экономической зоне на каждую консоль Microsoft Xbox, купленную геймерами, приходится четыре консоли Sony PlayStation", — заявили в Еврокомиссии, демонстрируя расположение сил на рынке.

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Продажи PlayStation 5 и Xbox Series: последняя информация

В финансовом отчете за первый квартал 2023 года Sony отчиталась, что тираж PS5 превысил 38,6 миллиона единиц. Компания преодолела дефицит и смогла доставить в магазины нужное количество устройств, чтобы удовлетворить спрос.

Microsoft не раскрывает точную статистику продаж Xbox Series. Но аналитики из Ampere посчитали, что по состоянию на конец 2022 года корпорация смогла реализовать 18,5 миллиона консолей. Это примерно на 40% меньше, чем показатели PS5.

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