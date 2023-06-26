Sony вырвалась в безоговорочные лидеры консольного рынка еще во время прошлого поколения. PS4 приобрели почти 120 миллионов пользователей, которые стали членами экосистемы PlayStation. Это позволило продолжить доминировать и после запуска PS5. Конечно, свою роль сыграла успешная реклама, но многие люди приобрели новую японскую консоль, потому что им нравилась PS4. В результате Sony продолжила доминировать на рынке, и это только подтверждают недавние данные о соотношении проданных приставок в ЕС.
Как сообщил блогер Zuby_Tech, Еврокомиссия предоставила официальную информацию о реализации PS5 и Xbox Series на территории стран Евросоюза. Оказалось, что консоль Sony покупали в четыре раза чаще, чем устройства Microsoft. Правда, точная статистика осталась в секрете. Раскрывать данные об отгруженных и проданных приставках могут только платформодержатели.
"В Европейской экономической зоне на каждую консоль Microsoft Xbox, купленную геймерами, приходится четыре консоли Sony PlayStation", — заявили в Еврокомиссии, демонстрируя расположение сил на рынке.
Продажи PlayStation 5 и Xbox Series: последняя информация
- В финансовом отчете за первый квартал 2023 года Sony отчиталась, что тираж PS5 превысил 38,6 миллиона единиц. Компания преодолела дефицит и смогла доставить в магазины нужное количество устройств, чтобы удовлетворить спрос.
- Microsoft не раскрывает точную статистику продаж Xbox Series. Но аналитики из Ampere посчитали, что по состоянию на конец 2022 года корпорация смогла реализовать 18,5 миллиона консолей. Это примерно на 40% меньше, чем показатели PS5.