По мнению Джима Райана, корпорация придерживается другой стратегии.

Благодаря разбирательству между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США становится известно все больше интересных деталей. Сюда относится и мнение генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана насчет приобретения Activision Blizzard. Именно эта сделка и стала причиной суда. Руководитель считает, что в случае поглощения Microsoft не станет превращать Call of Duty и прочие популярные франшизы в консольные эксклюзивы Xbox.

Как сообщило издание The Verge, юрист "зеленых" предоставил распечатку электронного письма, в котором Джим Райан и бывший генеральный директор Sony обменивались мнениями касательно потенциальной покупки Activision Blizzard. Первый заявил в переписке: "Это вовсе не игра в эксклюзивность. Они думают о большем, и у них есть деньги, чтобы делать такие шаги. Я провел достаточно много времени с [Филом] Спенсером и Бобби [Котиком], и я уверен, что мы будем продолжать видеть Call of Duty на PlayStation еще долгие годы".

Затем Райан выразил уверенность в позициях Sony даже в случае превращения проектов Activision Blizzard в консольные эксклюзивы Xbox: "Мы готовим несколько хороших вещей. Я успокоен, я бы предпочел, чтобы этого не произошло, но мы будем в порядке, мы будем более чем в порядке".

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Напомним, именно потенциальная эксклюзивность Call of Duty была первым поводом для беспокойства Управления по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании. Но потом регулятор заблокировал сделку по причине возможной монополии Microsoft в облачном секторе.

Позицию Райана прокомментировал генеральный менеджер по связям с общественностью Microsoft Дэвид Кадди: "Сегодняшний день показал, что Sony все это время знала, что мы будем придерживаться нашего обещания сохранить игры на своей платформе, и ясно дала понять, что ее деятельность по лоббированию против сделки направлена только на защиту своего доминирующего положения на рынке".

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