Доктор Эндрю Джонсон жалуется, что студенты сейчас ничего не читают, так может хотя бы игры зажгут в них интерес к истории.

Серия Civilization никогда не славилась особой исторической достоверностью. Разумеется, против игровых условностей не попрёшь, вот и получается, что условные Джордж Вашингтон и Клеопатра правят в одно время. Это делает серию игр не слишком пригодной для изучения истории, но настоящие учёные думают иначе.

Доцент исторических наук из Стокгольмского университета и старший консультант Firaxis Доктор Эндрю Джонсон дал интервью PC Gamer, где признаётся, что молодых людей всё сложнее увлечь чтением серьёзной литературы. По его словам, подавляющее большинство студентов просто не читают, и он надеется, что Civilization 7 станет своеобразным порталом в мир истории.

"Это не учебник. Скорее, это "запускная площадка" к реальному знанию. Если бы учебники можно было считать наркотиками, то Civ - это их трамплин"

Команда Firaxis позволяет перемещать культовых лидеров и мыслителей в разные эпохи, тем самым игра наглядно демонстрирует, что история может быть более вариативной, чем кажется на первый взгляд. "К примеру, если кто-то возьмётся играть за Макиавелли и вдруг начнёт интересоваться, чем династия Мин отличалась от Хань, мы уже на правильном пути: у человека появился повод заглянуть в учебник или хотя бы в сеть за дополнительной информацией".

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Как выяснилось, Джонсон активно рекомендует своим студентам попробовать Civilization. Он считает, что такая игровая погружалка способна пробудить настоящую тягу к исследованиям, и не только по европейской ветке истории, но и по культурам, о которых на лекциях обычно говорят меньше. "Если благодаря игре студенты познакомятся с Аминой, королевой Заззау, или с тем, как по-разному выглядели границы в древнем Индокитае, это уже победа для исторической науки".

Релиз Civilization запланирован на 11 февраля. Игра будет доступна на всех платформах, в том числе и на Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее Sony показывала геймплей Civilization 7 на своей консоли.

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