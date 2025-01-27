Кроме того, в игру добавили новые варианты кастомизации.

Avalanche Software анонсировала крупное обновление для ПК-версии Hogwarts Legacy, которое добавит в игру официальную поддержку модов. Релиз запланирован на 30 января и обещает существенно расширить возможности для игроков.

В рамках обновления будет представлен набор инструментов под названием Hogwarts Legacy Creator. С его помощью пользователи смогут создавать самые разные модификации: от дополнительных косметических улучшений до новых локаций, квестов и подземелий.

Кроме того, игра обзаведётся встроенным менеджером модов, где пользователи смогут просматривать доступные дополнения и быстро устанавливать их прямо из игры. Это нововведение сделает моддинг доступным даже для тех, кто никогда раньше этим не занимался.

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Обновление также добавит новые опции кастомизации персонажей, включая дополнительные причёски и уникальные костюмы.

Ранее инсайдер Том Хендерсон рассказывал, что разработчики Hogwarts Legacy готовит DLC, которое добавит в игру 15 часов нового контента. Возможно, после патча Avalanche всерьёз займётся дополнением.

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