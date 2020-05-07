Шутер Disintegration выйдет 16 июня

Игра уже доступна для предзаказа в Steam и Microsoft Store.

Научно-фантастический шутер Disintegration выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One этим летом – 16 июня.

Об этом в новом сюжетном трейлере сообщили разработчики игры.

Трейлер Disintegration

Что такое Disintegration

Disintegration – это научно-фантастический шутер с элементами стратегии в реальном времени, разработанный геймдизайнером Маркусом Лейто, одним из создателей серии Halo. Действие игры разворачивается в ближайшем будущем. Из-за голода и болезней большая часть человечества погибла. Те, кто остался в живых перенесли свои мозги в тела роботов. Главный герой — пилот Ромер Шол. Он со своей командой пытается противостоять военной группировке под названием Рэйонн, которая стремится уничтожить остатки человечества. Разработчики обещают, что в игре будет полноценная сюжетная кампания, а также мультиплеер с тремя режимами, множествам карт и боями 5 на 5 человек. В сражениях можно будет управлять гравициклами с разнообразными возможностями и уровнем огневой мощи.

Disintegration уже доступна для предзаказа в Steam и Microsoft Store.