Дэнни Трехо показал свой остров в игре Animal Crossing (видео)
14:27, 10 июня 2020Игры
138 0
На острове актера можно найти прилавок с тако и тренажерный зал.
Дэнни Трехо показал свой остров в игре Animal Crossing / youtube.com / Gary Whitta
Актер Дэнни Трехо показал свой остров в игре Animal Crossing: New Horizons.
Читайте такжеВ Animal Crossing воссоздали знаменитую игру про вредного гуся (видео)
Видео с экскурсией появилось на YouTube-канале сценариста и журналиста Гэрри Уитта.
В игре у Трехо небольшой однокомнатный дом, однако на острове можно найти прилавок с тако и тренажерный зал. Во время экскурсии актер постоянно доставал из карманов бабочек, а также рассказал, что зарабатывает большую часть денег благодаря рыбалке и ловле жуков.
Нампомним, актер Элайджа Вуд посетил остров фанатки в игре Animal Crossing: New Horizons, чтобы продать репу по выгодной цене. Актер оценил остров девушки и назвал его прекрасным.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter