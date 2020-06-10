Дэнни Трехо показал свой остров в игре Animal Crossing (видео)

На острове актера можно найти прилавок с тако и тренажерный зал.

Актер Дэнни Трехо показал свой остров в игре Animal Crossing: New Horizons.

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Видео с экскурсией появилось на YouTube-канале сценариста и журналиста Гэрри Уитта.

В игре у Трехо небольшой однокомнатный дом, однако на острове можно найти прилавок с тако и тренажерный зал. Во время экскурсии актер постоянно доставал из карманов бабочек, а также рассказал, что зарабатывает большую часть денег благодаря рыбалке и ловле жуков.

Нампомним, актер Элайджа Вуд посетил остров фанатки в игре Animal Crossing: New Horizons, чтобы продать репу по выгодной цене. Актер оценил остров девушки и назвал его прекрасным.

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