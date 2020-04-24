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Элайджа Вуд посетил остров фанатки в Animal Crossing, чтобы продать репу по выгодной цене

16:05, 24 апреля 2020
Игры
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Элайджа Вуд посетил остров фанатки в Animal Crossing / twitter.com/directedbyrian

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Об этом девушка с ником directedbyrian рассказала в Twitter.

Она рассказала в соцсети, что покупает репу по выгодной цене, и пригласила всех желающих посетить ее остров для торговли. Вуд написал ей личное сообщение, в котором попросил код, с помощью которого игроки могут попасть друг к другу в гости, и рассказал, что планирует продать репу.

twitter.com/directedbyrian

Актер также оценил остров фанатки и назвал его прекрасным. Девушка сказала, что это был "лучший день карантина". 

Напомним, за первые три дня в рознице Японии игра Animal Crossing: New Horizons разошлась тиражом в 1,88 млн копий (без учета цифровых продаж), что стало рекордом для Nintendo Switch в стране. 

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