Создатели World of Tanks проведут масштабное мероприятие 13 сентября.

В это воскресенье, 13 сентября, пройдет онлайн-фестиваль "День танкиста" от создателей World of Tanks. Во время мероприятия разработчики проведут два киберспортивных состязания: "Клановый суперкубок" и "Стальной охотник 2020. Турнир блогеров". Компания Wargaming раскрыла подробности соревнований.

"Клановый суперкубок"

Этот турнир начнется 13 сентября в 17:00. В нем сразятся лучшие игроки Европы и СНГ-региона, представляющие кланы MERCY и FAME.

"Стальной охотник 2020. Турнир блогеров"

Читайте такжеЧитеры, итальянские танки и версия для слабых ПК. Авторы World of Tanks ответили на 10 вопросов об игре

Во время фестиваля пройдет финал турнира "Стальной охотник 2020". В нем на отдельном сервере сразятся между собой 20 блогеров. Они разыграют призовой фонд в размере 500 тысяч грн. Состязание начнется в 19:00.

Посмотреть трансляцию "Дня танкиста" можно будет здесь.

Зрители также смогут побороться за призы и принять участие в личном зачете. Зарегистрироваться для участия нужно на сайте World of Tanks. Прием заявок закончится 13 сентября в 23:59.

Правила участия в личном зачете:

Принять участие может любой игрок, у которого за плечами 1 тысяча и более боев.

Всем участникам будет доступна одна специальная боевая задача, выполнять которую можно будет ежедневно с 11:00 до 23:59 в период с 16 до 20 сентября.

Выполнять задание нужно на технике VIII уровня в случайных боях и вне взвода.

Игроки, у которых за плечами от 1000 до 9999 боев попадут во второй дивизион.

Те "танкисты", которые наиграли более 10 тысяч боев попадут в первый дивизион. Он будет разделен на три группы в зависимости от позиции игроков в рейтинге.

Всем участникам личного зачета разработчики рекомендуют записывать реплеи своих боев — их могут запросить после завершения соревнования.

Все, кто выполнит условия личного зачета, получат праздничные надписи, эмблемы, декали и медаль. А вот лучшим участникам достанется премиальная техника и золото.

Кроме того, до 14 сентября пользователи могут приобрести для World of Tanks праздничные наборы в честь "Дня танкиста".

О фестивале "День танкиста"

"День танкиста" – это ежегодный фестиваль, который проводится создателями World of Tanks в Минске.

С 2017 года фестиваль стал официальным городским праздником в Минске, на который ежегодно собирается свыше 100 тысяч посетителей.

Помимо турниров и общения с разработчиками, на фестивале зачастую выступают известные артисты, среди которых The Offspring, Вопли Видоплясова, 5’Nizza и другие.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие было решено перевести в онлайн-формат.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов