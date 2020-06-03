Платформер Dead Cells вышел на Android

Игра уже доступна в Google Play.

Сегодня на Android состоялся релиз экшн-платформер Dead Cells от студии Motion Twin.

Dead Cells на Android поддерживает управление сенсорным экраном, а также совместимые с устройством геймпады. Пользователи могут выбрать оригинальную боевую систему или режимом автоматической атаки. В онлайн-магазине в Google Play игру уже можно приобрести за 199 грн.

Трейлер Dead Cells

Что такое Dead Cells

Dead Cells – это инди-платформер, который сочетает жанры roguelike, где уровни генерируются процедурно, и метроидванию с action-геймплеем и связными мирами, требующими постепенного исследования. Игроку нужно обследовать подземелья, сражаться с врагами и собирать различные предметы. Персонаж может носить с собой два вида оружия и два вспомогательных предмета. В подземельях можно найти новое снаряжение – от мечей и метательных ножей до гранат и капканов. Dead Cells вышла в 2018 году на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Игра была высоко оценена геймерами и критиками. Средняя оценка игры на агрегаторе Metacritic составила 89 баллов из 100 от критиков и 7,9 балла от пользователей. В 2019 году Dead Cells вышла на iOS.

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