Опробовать игру подписчики сервиса Nintendo Switch Online смогут до 1 февраля.

Сегодня, 26 января, для Dead Cells вышло дополнение под названием Fatal Falls. А сама игра стала временно бесплатной на Nintendo Switch. Пробный период для владельцев гибридной консоли продлится до 1 февраля.

Как сообщили разработчики из Motion Twin, Dead Cells будет доступна бесплатно только подписчикам сервиса Nintendo Switch Online. Пользователям нужно зайти в соответствующий раздел меню и в пункте "Эксклюзивные предложения" выбрать вариант "Игры на пробу". Или же найти игру в eShop и скачать бесплатно.

Трейлер Dead Cells

Подробней про Dead Cells

Dead Cells – это инди-платформер, который сочетает жанры roguelike, где уровни генерируются процедурно, и метроидванию с action-геймплеем и локациями, требующими постепенного исследования.

Игроку нужно обследовать подземелья, сражаться с врагами и собирать различные предметы. В самих подземельях можно найти новое снаряжение – от мечей и метательных ножей до гранат и капканов.

Игра вышла в 2018 году на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Она была высоко оценена геймерами и критиками. Средняя оценка Dead Cells на Metacritic составила 89 баллов из 100 от СМИ и 7,9 балла от пользователей.

В 2019 году Dead Cells выпустили на iOS, а в 2020-м – на Android.

За два года после релиза игра разошлась тиражом в 3 миллиона копий на всех платформах.

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Автор: Сергей Коршунов