На данный момент игру можно добавить в список желаемого, а 18 июня Sony удалит специальную страницу для возврата денег за покупку Cyberpunk 2077.

Многострадальный польский ролевой экшен Cyberpunk 2077 вернулся в PlayStation Store. Однако купить игру еще нельзя. Можно только добавить в список желаемого.

Официальную дату релиза на консолях PlayStation сообщат позже, говорится на странице игры в PS Store.

Игру также можно найти в поиске PS Store через мобильное приложение.

О повторном появлении игры на консолях PlayStation пользователи стали догадываться еще неделю назад, когда Sony объявила, что 18 июня удалит специальную страницу для возврата денег за покупку Cyberpunk 2077.

На данный момент ни платформодержатель, ни разработчики из студии CD Projekt официально не анонсировали повторный релиз игры на PS4 и PS5.

Почему Sony удалила Cyberpunk 2077 из PS Store

18 декабря 2020 года – спустя 8 дней после релиза Cyberpunk 2077 компания Sony удалила игру из магазина PS Store из-за многочисленных жалоб пользователей на ее техническое состояние.

Скандал разыгрался потому, что до релиза разработчики из CD Projekt уверяли: "на консолях игра работает на удивление хорошо". Однако багов, вылетов и прочих неприятностей у Cyberpunk 2077 на консолях оказалось столько, что игроки начали требовать возврат средств.

Sony заявила, что "заботится о том, чтобы ее клиенты были довольны своим игровым опытом", убрала CP2077 из магазина и создала отдельную страницу, где все желающие, не зависимо от количества проведенных часов в игре, могли вернуть деньги за Cyberpunk.

Аналитики назвали этот случай "беспрецедентным", подчеркнув, что ранее из-за похожих проблем игры с продаж обычно отзывали сами издатели, а не платформодержатель.

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Автор: Сергей Коршунов