Сооснователь CD Projekt взял на себя всю ответственность за неудачный старт игры на консолях прошлого поколения.

Глава компании CD Projekt, Адам Качински заявил, что не знает, когда ролевой экшен Cyberpunk 2077 вернется на консоли PlayStation. Sony сняла игру с продаж в PS Store еще 18 декабря 2020 года – спустя всего 8 дней после релиза.

Об это Качински сообщил в интервью Польскому агентству печати.

"Мы находимся в постоянном контакте с представителями Sony Interactive Entertainment и работаем над тем, чтобы вернуть нашу игру в магазин Sony как можно скорее", – отметил Качински.

Вследствие плохого технического состояния игры на консолях, уже пять юридических фирм из США подали групповые иски против студии.

Обращение сооснователя CD Projekt Марчина Ивински

В свою очередь сооснователь CD Projekt Марчин Ивински записал видеообращение к поклонникам игры, в котором взял на себя ответственность за неудачный старт на консолях прошлого поколения и поделился дорожной картой будущих обновлений Cyberpunk 2077.

"Пожалуйста, не вините наших сотрудников. Каждый из них невероятно талантлив и предан делу. Финальное решения принимаю я и совет директоров, и это мы решили выпустить игру. Однако, поверьте, мы не предполагали, что случится то, что случилось. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть ваше доверие", – заявил Ивински.

Согласно дорожной карте, главные проблемы игры на консолях разработчики исправят патчами, которые выйдут в январе и феврале. Чтобы быстрей исправить игру, авторы отложили выпуск бесплатных дополнений.

Во второй половине 2021-го студия планирует выпустить еще один патч, который обновит Cyberpunk 2077 для консолей следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X. До этого времени игра будет работать в режиме обратной совместимости.

Также на сайте игры разработчики ответили на самые распространенные вопросы пользователей. Они объяснили большую разницу между версиями игры на ПК и консолях прошлого поколения.

"Cyberpunk 2077 — игра огромного масштаба, со множеством особых объектов, интерактивных систем и механик. Игровой мир не растянут на плоской местности, где мы могли бы снизить нагрузку на оборудование. Мы еще больше для себя усложнили задачу, когда захотели, чтобы игра великолепно смотрелась на ПК, планируя затем подогнать ее под консоли — в том числе прошлого поколения. Мы отталкивались от этого. И в начале все выглядело не слишком сложно. Мы знали о разнице в производительности, но в целом время показало, что задача была сложнее, чем мы думали", – написали разработчики.

В студии также заявили, что тестировали игру на консолях, но не смогли выявить столько проблем, сколько обнаружили пользователи после релиза. Разработчики признались, что выслали ключи для обзоров консольных версий всего за два дня до ее выхода, в то время, как ПК-ключи были отправлены журналистам заранее.

"По мере приближения даты выхода мы ежедневно видели значительные улучшения и действительно верили, что добьемся нужного качества с обновлением нулевого дня", – заверили разработчики.

Подробности неудачного старта Cyberpunk 2077 на консолях прошлого поколения

Cyberpunk 2077 вышел 10 декабря 2020 года. На PlayStation 4 и Xbox One игра оказалась в плохом техническом состоянии – множество багов, глитчей, вылетов и длительных загрузок текстур не давали пользователям насладится игровым процессом. Но главное, что о таком состоянии игры на консолях разработчики не предупредили перед стартом продаж.

После жалоб владельцев консолей студия CD Projekt извинилась и предложила игрокам оформить возврат средств, не уведомив при этом самих платформодержателей – Microsoft и Sony.

Microsoft, как партнеры CD Projekt, которые даже выпустили лимитированную консоль Xbox One S в стиле Cyberpunk 2077, сдержано отреагировали на критику и не сняли игру с продажи.

А вот Sony временно удалила игру из PlayStation Store. Компания создала специальную страницу, где все купившие игру в PS Store могли быстро и просто оформить возврат средств. Те, кто не захотели возвращать деньги, продлили играть в Cyberpunk 2077 на консолях PlayStation, а также получать патчи для игры.

Вследствие скандала с неудачным запуском игры на консолях акции студии CD Projekt RED упали почти на 18%.

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Автор: Сергей Коршунов