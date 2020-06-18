Cyberpunk 2077 перенесли еще на два месяца

Разработчики заявили, что релиз игры состоится 19 ноября.

Студия CD Projekt RED перенесла выход Cyberpunk 2077. Релиз игры состоится 19 ноября 2020 года.

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Об этом на официальной странице игры в Twitter сообщил сооснователь CD Projekt Марчин Ивински и глава студии Адам Бадовски.

Изначально релиз Cyberpunk 2077был запланирован на 16 апреля. Но разработчики перенесли выход игры на 17 сентября, заявив, что им нужно еще немного времени, чтобы исправить все недочеты и довести игру до совершенства. Теперь же в студии возникли другие проблемы.

«В нашей игре так много контента и такое большое количество различных систем, взаимодействующих друг с другом, что нам нужно еще поработать над балансом механик и устранить баги», – говорится в сообщении компании.

Трейлер Cyberpunk 2077

О чем Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – это игра в жанре action/RPG с видом от первого лица, созданная по мотивам настольной игры «Киберпанк 2020». Сюжет сконцентрируется вокруг персонажа по имени V (Ви), который живет в городе будущего – Найт-Сити. Внешность и пол главного героя игроки смогут выбрать сами. Также геймеры смогут выбрать ряд игровых классов с возможностью их комбинирования. Одного из героев игры – персонажа по имени Джонни Сильверхенд сыграет звезда Голливуда Киану Ривз.

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